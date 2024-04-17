У Гостомелі під Києвом 2023 року з'явилася перша у світі футбольна команда серед переселенців – Мрія-Гостомель. Це гуманітарний проєкт, який існує на пожертви. Навесні цього року допомогу ВПОшникам надали і клуби української Першої та Прем'єр-ліги.

Васильков – про діалог Шевченка і Путіна: "Зараз це звучить як погроза з минулого"

"Першим патроном Мрії став донецький Шахтар. "Гірники" через свій благодійний фонд зробили донат, якого нам вистачило для сплати за участь у змаганнях на першість Київської області. Також руку допомоги протягнув нам Лівий Берег. В умовах реконструкції арени в Гостомелі наші "мрійники" мають можливість домашні поєдинки проводити на полях футбольного комплексу в Осокорках, за що ми дуже вдячні керівництву", – сказав Дмитро Дубас, один зі засновників проекту.

Мрія була створена Дубасом та відомим волонтером і телеведучим Миколою Васильковим з метою соціалізації внутрішньо переміщених осіб, долучення їх до масових заходів та набуття авторитету у громадах тимчасового мешкання. Перший сезон команда провела в районному чемпіонаті Приірпіння, де стала найвідвідуванішою серед усіх учасників. Зараз Мрія виступає у вищій лізі Київщини, йде на 6 місці в турнірній таблиці.

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича