В Гостомеле под Киевом в 2023 году появилась первая в мире футбольная команда среди переселенцев – Мрія-Гостомель. Это гуманитарный проект, который существует на пожертвования. Весной этого года помощь ВПЛ оказали и клубы украинской Первой и Премьер-лиги.

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"Первым патроном Мрії стал донецкий Шахтер. "Горняки" через свой благотворительный фонд сделали донат, которого нам хватило для оплаты за участие в соревнованиях на первенство Киевской области. Также руку помощи протянул нам Левый Берег. В условиях реконструкции арены в Гостомеле наши "мечтатели" имеют возможность домашние поединки проводить на полях футбольного комплекса в Осокорках, за что мы очень благодарны руководству", – сказал Дмитрий Дубас, один из основателей проекта.

Мрія была создана Дубасом и известным волонтером и телеведущим Николаем Васильковым с целью социализации внутренне перемещенных лиц, приобщения их к массовым мероприятиям и приобретения авторитета в общинах временного проживания. Первый сезон команда провела в районном чемпионате Приирпенья, где стала самой посещаемой среди всех участников. Сейчас Мрія выступает в высшей лиге Киевщины, идет на 6 месте в турнирной таблице.

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