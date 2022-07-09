Вінгер В’ячеслав Чурко може продовжити кар'єру в Зорі, повідомляє Zaryalg.com.

Зоря у матчі з трьома пенальті поступилась Легії – невдалий дебют ван Леувена від розгрому врятував кураж Мацапури

29-річний півзахисник нині перебуває у таборі "мужиків" на зборах у Польщі та проходить перегляд у луганській команді. Футболіст вже встиг дебютували за Зорю у товариському матчі проти Легії, провівши на полі півтора тайми.

Нагадаємо, Чурко – вихованець Шахтаря. Встиг пограти в оренді за Говерлу, Маріуполь, Металіст, угорську Академію Пушкаша та італійський Фрозіноне.

Останнім клубом В'ячеслава був Колос, в який він перейшов з Шахтаря влітку 2021 року. Війна змусила футболіста прихиститися в угорському Мезекевешді. Його контракт з Колосом чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця 400 тисяч євро.

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