Шахтар відзвітував про свою податкову діяльність у 2023 році.

За 2023 рік донецький клуб сплатив до державного бюджету України 639 мільйонів 707 тисяч гривень податків, інформує прес-служба "гірників".

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Сума суттєво зросла у порівнянні з 2022-м, коли довелося пережити масовий відхід легіонерів і глибоку кризу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді Шахтар сплатив у держбюджет 213 мільйонів 718 тисяч гривень.

Нагадаємо, цієї зими "гірники" повернулись до коштовних трансферів бразильців. Шахтар придбав вінгера Кевіна (12+3 млн євро) і центрхава Марлона Гомеса (12+4 млн євро). Очікується, що у донеччан будуть інші гучні підписання.

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