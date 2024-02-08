Шахтер отчитался о своей налоговой деятельности в 2023 году.

За 2023 год донецкий клуб уплатил в государственный бюджет Украины 639 миллионов 707 тысяч гривен налогов, информирует пресс-служба "горняков".

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Сумма существенно выросла по сравнению с 2022-м, когда пришлось пережить массовый уход легионеров и глубокий кризис после начала полномасштабного вторжения России. Тогда Шахтер уплатил в госбюджет 213 миллионов 718 тысяч гривен.

Напомним, этой зимой "горняки" вернулись к дорогим трансферам бразильцев. Шахтер приобрел вингера Кевина (12+3 млн евро) и центрхава Марлона Гомеса (12+4 млн евро). Ожидается, что у дончан будут другие громкие подписания.

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