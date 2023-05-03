Шахтер ведет борьбу с СК Днепр-1 за чемпионство. "Горняки" имеют отрыв, но у конкурента матч в запасе, поэтому терять очки нельзя. Сегодня команда Игоря Йовичевича проходила испытание одним из аутсайдеров УПЛ. Минай начал стабильно набирать очки, но все еще находится в зоне переходных матчей.

"Украденный" арбитром гол в видеообзоре скандального матча Шахтер – Минай

Шахтер мощно начал и забил быстрый гол. Бондаренко зацепился за мяч, Швед подключил Траоре, а форвард с острого угла поразил ворота. Судаков мог удвоить преимущество, но попал в штангу. Конопля шикарно пробил издалека, однако Бандура в эффектном прыжке вытащил мяч из "девятки".

Основной источник моментов дончан – подачи с фланга от Матвиенко. Николай постоянно простреливал то верхом, то низом. Лучший шанс после его передач имел Бондаренко – на удар хавбека снова отреагировал голкипер. Шахтер создавал моменты банальными, но действенными способами.

Минай весь первый тайм просидел в защите, а в компенсированное время сравнял счет. Правда, неофициально. Закарпатцы заработали стандарт, после которого Немчанинов забил мощным ударом от перекладины, но судья Балакин не засчитал гол.

На повторе четко видно, что мяч полностью пересек линию ворот. Арбитры проспали эпизод, а VAR на этом матче не работал. В итоге – результативная ошибка, которая может повлиять на чемпионскую гонку.

После перерыва Шахтер продолжил атаковать, но менее интенсивно. Выходил на ударную позицию Зубков – Бандура хорошо действовал на линии. Тотовицкий усилил игру со скамейки запасных и создал два голевых момента: Келси не успел на прострел, а Бондаренко с метра промахнулся мимо пустого угла ворот.

Трубин тем временем чуть не привез гол, отдав в простой ситуации мяч Гечеву. Голкипер подчистил за собой, а затем потянул дальний удар Витенчука.

"Горняки" так и не сумели удвоить преимущество. Впрочем, благодаря арбитру одного гола хватило для победы. 50-я победа Игоря Йовичевича в УПЛ. Шахтер набрал 59 баллов и сохранил 5-очковый гандикап над СК Днепр-1. Днепровцы в параллельном матче разгромили Металлист. Минай с 23 пунктами остался на 13 месте.

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