Шахтар мінімально переграв Минай (1:0) у поєдинку 24-го туру УПЛ, який ще будуть довго обговорювати. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

"Гірники" швидко вразили ворота команди Володимира Шарана. На 12-й хвилині Лассіна Траоре потужним ударом у ближній кут відкрив рахунок. Олександр Бандура не врятував. Судаков міг подвоїти перевагу Шахтаря – стійка зіграла за Минай.

Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна

Господарі таки забили свій гол. На останніх секундах перед свистком на перерву Нємчанінов потужним ударом пробив Трубіна. М'яч від поперечини опустився за лінію, але арбітр Микола Балакін не зафіксував взяття воріт, хоча повтор підтвердив, що гол був. VAR на матчі не було – схоже, він значно потрібніший на поєдинку Інгульця та Кривбаса.

По перерві моменти були в обох команд, але рахунок більше не змінився. 1:0 – мінімальна перемога "гірників" з присмаком скандалу. Команда Йовічевіча зберегла 5-очковий відрив від СК Дніпро-1, який має гру в запасі. Минай і надалі в зоні перехідних матчів – на 13-й позиції.