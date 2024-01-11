Вінгер Палмейраса Кевін близький до переходу в Шахтар, але сторони ще в процесі узгодження трансферу.

Фабріціо Романо вже повідомив, що Кевін приєднається до Шахтаря, але проект ТаТоТаке уточнив, що трансфер бразильця ще не узгоджений остаточно.

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Так, перемовини перебувають на просунутій стадії, але сторони так і не дійшли згоди. Раніше повідомлялось, що Кевін обійдеться Шахтарю в 15 млн євро, а медогляд запланований на 13 січня.

Нагадаємо, Шахтар і раніше намагався підписати вінгера, який також може зіграти на позиції відтягнутого форварда, але отримав відмову – "зелено-білих" не влаштувала запропонована "гірниками" сума (10+4 млн євро).

До слова, чинний контракт Кевіна з Палмейрасом (бразильцям гравець належить на 70%) розрахований до кінця 2026 року. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду 9 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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