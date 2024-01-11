Півзахисник Палмейраса Кевін перейде у Шахтар, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер).

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За інформацією джерела, сума трансферу 21-річного бразильця складе 15 мільйонів євро. Зазначається, що вже у суботу, 13 січня, футболіст пройде медогляд у донецькому клубі.

Нагадаємо, Шахтар і раніше намагався підписати вінгера, який також може зіграти на позиції відтягнутого форварда, але отримав відмову – "зелено-білих" не влаштувала запропонована "гірниками" сума (10+4 млн євро).

До слова, чинний контракт Кевіна з Палмейрасом (бразильцям гравець належить на 70%) розрахований до кінця 2026 року. У поточному сезоні півзахисник провів за першу команду 9 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

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