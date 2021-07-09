Шахтар зустрічається з Шальке в рамках спарингу на міжсезонних зборах. Стартові склади на посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Шальке мав стартувати о 19:00 за Києвом, але початок гри затримали на 15 хвилин. Це четвертий контрольний поєдинок "гірників" на зборах у Австрії – в першій грі підопічні Роберто Де Дзербі розгромили Санкт-Йоганн з рахунком 5:0, в другому матчі програли польському Ракуву (1:2), а в третьому знову здобули перемогу, дотиснувши німецький Тюргюджю (2:1).

Шахтар – Тюркгюджю: перемога на останніх хвилинах, повернення збірників і перші проблиски роботи Де Дзербі

Колишній клуб Євгена Коноплянки наразі переживає не найкращі часи. За підсумками минулого сезону Шальке вилетів з еліти та готується до старту в другій Бундеслізі. Шахтар двічі зустрічався з гельзенкірхенцями у єврокубках – обидва на стадії 1/16 фіналу Кубка УЄФА/Ліги Європи. Сценарій протистоянь схожий – донеччани зводили домашні матчі до нічиєї, але перемагали на виїзді та проходили далі.

Дивитися матч Шахтар – Шальке наживо можна на Shakhtar TV або на oll.tv. В обох випадках необхідна наявність відповідної підписки.

Стартовий склад Шахтаря: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко – Маркос Антоніо, Майкон – Педрінью, Алан Патрік, Соломон – Траоре

Шальке: Ферманн – Флік, Малік, Камінскі – Айдин, Латца, Палссон, Ідрізі, Томас – Бужеляб, Теродде