Шахтер встречается с Шальке в рамках спарринга на межсезонных сборах. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Шальке должен был стартовать в 19:00 по Киеву, но начало игры задержали на 15 минут. Это четвертый контрольный поединок "горняков" на сборах в Австрии – в первой игре подопечные Роберто Де Дзерби разгромили Санкт-Йоганн со счетом 5:0, во втором матче проиграли польскому Ракуву (1:2), а в третьем снова одержали победу, дожав немецкий Тюргюджю (2:1).

Шахтер – Тюркгюджю: победа на последних минутах, возвращение сборников и первые проблески работы Де Дзерби

Бывший клуб Евгения Коноплянки сейчас переживает не лучшие времена. По итогам прошлого сезона Шальке вылетел из элиты и готовится к старту во второй Бундеслиге. Шахтер дважды встречался с гельзенкирхенцами в еврокубках – оба на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА/Лиги Европы. Сценарий противостояний похож – дончане сводили домашние матчи к ничьей, но побеждали на выезде и проходили дальше.

Смотреть матч Шахтер – Шальке вживую можно на Shakhtar TV или на oll.tv. В обоих случаях необходимо наличие соответствующей подписки.

Стартовый состав Шахтера: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Корниенко – Маркос Антонио, Майкон – Педриньо, Алан Патрик, Соломон – Траоре

Шальке: Ферманн – Флик, Малик, Камински – Айдын, Латца, Палссон, Идризи, Томас – Бужеляб, Теродде