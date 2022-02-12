"Ми працюємо для національної збірної і з задоволенням будемо ділитися з нею своїми гравцями. Ми можемо лише побажати удачі Мудрику, адже він вже перейшов на новий рівень. Йому там потрібно закріпитися і працювати ще більше.

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Чи готовий Мудрик до АПЛ, враховуючи інтерес Брентфорда? Думаю, він готовий. У нього все для цього є. Він готовий і до більшого.

Хто замінить Мудрика у молодіжній збірній? У нас на його місце є Олександр Назаренко, є В'юнник, якого ми можемо змістити на фланг Мудрика. Плюс Судаков, так що вибір є. Зараз потрібно переглянути і проаналізувати гравців, яких ми нещодавно побачили. Можливо, на цій позиції будуть і нові імена", – сказав Ротань у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, Мудрик потрапив до розширеного списку національної команди на березневий матч проти збірної Шотландії за вихід на ЧС-2022.

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