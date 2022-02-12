Шахтер победил Шахтер из Караганды в рамках тренировочного сбора. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Шахтер Караганда – 2:1

Голы: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковски, 76

Состав Шахтера: Трубин (Пятов, 46) – Тобиас (Конопля, 46), Бондарь (Витао, 46), Матвиенко (Фарина, 67), Исмаили (Кориненко, 67) – Майкон (Бондаренко, 67), Антонио (Степаненко, 46 ) – Нерес, Судаков (Тете, 46), Мудрик – Педриньо

Шахтер на глазах Петракова дожал одноименный клуб из Караганды – Мудрик и Конопля делают результат

Матч посетил главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Поэтому Роберто Де Дзерби дал достаточно игровой практики потенциальным игрокам национальной сборной. Сегодня "горняки" отказались от практики проводить таймы разными составами. Более того, Мудрик, Педриньо и Нерес отыграли без замен.

В первом тайме командам не удалось продемонстрировать яркую игру. Правда, пытался сделать это только украинский Шахтер. Казахи отчаянно боролись и отбивались, стараясь не пропустить. Дончанам действительно было трудно подобраться к воротам соперника. Приходилось пробивать из-за пределов штрафной. Майкон перспективно бил с лета – мяч отскочил от газона и перелетел над перекладиной. Затем настал черед Исмаили. Было еще опаснее – крестовина!

Самыми острыми игроками первого тайма были Давид Нерес и Михаил Мудрик. Закономерно, что именно они организовали забитый мяч. Украинца в очередной раз запустили в прорыв. Он включил скорость, опередил голкипера и оказался на газоне. Рефери долго не думал – пенальти. К точке подошел Нерес и убедительно реализовал наказание.

После перерыва казахи заиграли поинтереснее. Дончане продолжали держать мяч, но без моментов. Можно вспомнить лишь перспективный удар Нереса. А вот Пятову работы хватало. Несколько раз голкипер откровенно спасал. Очень разочаровал Конопля. Ефим ошибался позиционно, проигрывал единоборства. Именно после очередной ошибки защитника и пришел гол. Карагандинцы разогнали атаку через левый фланг, которую на дальней штанге замкнул Атанасковски.

Дончане не сдались и пытались вырвать победу. Перспективный штрафной исполнял Мудрик. Совсем немного не сумел Михаил попасть в девятку. В конце концов, давление дало результат. На последней минуте основного времени Конопля оказался в атаке, принял мяч на линии штрафной и мощным ударом вогнал мяч в сетку. Реабилитировался Ефим за ошибки в обороне. Классный гол, принесший победу подопечным Роберто Де Дзерби.