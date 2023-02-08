"Гірники" зіграли фінальний спаринг на зборах у Туреччині. Дивіться відео голів і огляд поєдинку з боснійцями на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар (Україна) – Сараєво (Боснія і Герцеговина) – 4:0

Голи: Степаненко, 28, Траоре, 33, 55, Судаков, 36

Шахтар розгромом завершив збори в Туреччині – шедевр Степаненка, дубль Траоре і вдала репетиція перед ЛЄ

У заключному товариському матчі Шахтар розгромив Сараєво. Боснійці могли виходити вперед вже на 10-й хвилині – Трубін невпевнено відбив м'яч після удару зі штрафного, а в серії добивань "гірникам" відверто пощастило. В середині тайму Степаненко відкрив рахунок красивим ударом з далекої відстані, перекинувши сферу через голкіпера.

За 5 хвилин донеччани подвоїли перевагу: кричуща помилка захисника, який просто відпасував на Траоре в район одинадцятиметрової познички – Лассіна влучно пробив у лівий кут. Майже одразу Судаков зняв всі питання щодо переможця, зробивши рахунок 3:0. Ще до перерви Траоре перевірив на міцність поперечину.

Після відпочинку Трубін ледь не привіз гол у свої ворота, віддавши неточну передачу, але боснійці не скористались подарунком. Натомість Шахтар забив вчетверте – Траоре вийшов сам на сам з кіпером і легко переграв останнього.

Вже 16 лютого "гірники" зіграють у Варшаві свій перший офіційний поєдинок у новому році – проти Ренна у плей-офф Ліги Європи.

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