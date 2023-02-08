Шахтар завершив зимові збори у Туреччині контрольним поєдинком з боснійським Сараєво. Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч 8 лютого 2023

Шахтар – Сараєво – 4:0

Голи: Степаненко, 28, Траоре, 33, 55, Судаков, 36

Шахтар (стартовий склад): Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Траоре, Криськів.

Поєдинок проти боснійців став генеральною репетицією для Шахтаря перед першим матчем плей-офф Ліги Європи проти Ренна, який відбудеться вже 16 лютого у Варшаві. Команда Ігора Йовічевіча на турецьких зборах ще не перемагала – поразка від Аустрії (1:2), нічиї з Копером (2:2), Лудогорцем (2:2) і Марібором (4:4). На завершальний спаринг наставник "помаранчево-чорних" виставив із перших хвилин склад, максимально наближений до основного. На позиції лівого вінгера, яку восени закривав Михайло Мудрик, вийшов Дмитро Криськів.

Шахтар – Сараєво: онлайн-відеотрансляція матчу

Перший момент створив Зубков, який на правому фланзі ефектно накрутив суперника, однак простріл Олександра не знайшов адресата. Шахтар володів м'ячем у стартові хвилини, однак до гостроти біля чужих воріт це не призводило. Сараєво вперше перейшов половину поля лише на 10-й хвилині, і одразу ледь не забив. Трубін не надто впевнено відбив м'яч після удару зі штрафного, а серія добивань з меж воротарського завершилася виносом! Серйозний дзвіночок для "гірників".

Цей момент біля воріт Трубіна на перебіг гри не вплинув. Як і раніше, м'яч перебував переважно на половині поля боснійців. Траоре класно поставив корпус і заробив небезпечний штрафний, який примітивним ударом у стінку зіпсував Бондаренко. Наступного моменту довелося чекати аж до 28-ї хвилини, але заради побаченого варто було й почекати. Тарас Степаненко з-за меж штрафного в дотик влучив у ліву від себе дев'ятку!

Дуже швидко рахунок став 2:0. Успіх приніс пресинг "гірників". Зубков налетів на суперника поблизу чужого штрафного, той під тиском віддав на... Траоре. Лассіна подарунком скористався, пробивши в нижній кут. Але й це було не все. На 36-й Георгій Судаков довів рахунок до розгромного. Після пасу Бондаренка хавбек у дотик поклав у дальній кут.

Вісім хвилин знадобилося "гірникам", щоб забити тричі. Міг бути і четвертий, але Траоре перевірив на міцність поперечину. Сараєво від такого потрійного нокдауну до перерви так і не оговтався.

На старті другого тайму підопічні Йовічевіча розіграли ще одну розкішну атаку, яка завершилася голом. Судаков віддав на Бондаренка, той у дотик знайшов Траоре у штрафному. Лассіна кількома замахами поклав кіпера і оформив дубль.

На фоні суцільного позитиву Йовічевіч таки отримав головний біль. Тарас Степаненко на рівному місці впав у штрафному Трубіна. Після кількох хвилин на газоні лідер Шахтаря, на щастя, таки продовжив гру. Останній відрізок гри минув спокійно – після інциденту зі Степаненком "помаранчево-чорні" помітно почали економити сили. Це не завадило підопічним Йовічевіча здобути впевнену перемогу на зборах. Першу, і одразу без пропущених голів.

4:0 – Шахтар завершив збори в Туреччині на мажорній ноті. Наступного тижня, 16 лютого, "гірники" у Варшаві протистоятимуть Ренну в плей-офф Ліги Європи. Матч-відповідь буде зіграний 23 лютого.