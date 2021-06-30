Товариський матч

Шахтар – Санкт-Йоганн – 5:0

Голи: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корнієнко, 23, Дентінью, 71

Шахтар (1 тайм): Пузанков – Додо, Вітао, Марлон, Корнієнко – Майкон, Патрік – Тете, Педрінью, Мудрик – Траоре

Шахтар (2 тайм): Гриценко – Конопля, Мампасі, Хочолава, Сіпріано – Антоніо, Бондаренко – Танковський, Соломон, Очеретько – Дентінью

Шахтар – Санкт-Йоганн – 5:0 – відео голів огляд матчу

Матчі на тренувальних зборах ніколи не потрібно сприймати як площину для аналізу сили команди. Особливо, коли йдеться про взагалі перший спаринг міжсезоння. Головною родзинкою звітного матчу варто вважати той факт, що цей поєдинок став першим для Роберто Де Дзербі на чолі "гірників". Суперник ще на папері не виглядав грізною силою. Санкт-Йоганн представляє лише третій австрійський дивізіон. Різниця у класі була очевидною, хоча й донеччани поки не можуть розраховувати на збірників.

У стартовому складі з'явилися усі три літні новачки Шахтаря, але перший гол організували перевірені бійці. Корнієнко та Мудрик розірвали оборону суперника через лівий напівфланг. Віктор прострілив на протилежний кут воротарського, куди вбіг Тете і легко розстріляв голкіпера. "Гірники" повели вже на другій хвилині. Не можна сказати, що гості тримали високий темп, але австрійці серйозно не встигали. Все той же Мудрик прискорився, вийшов на ударну позицію і подвоїв перевагу своєї команди.

Шахтар впевнено контролював ситуацію, але подій не форсував. У Санкт-Йоганна в атаці не виходило буквально нічого. Відтак, побачити у дії Тимура Пузанкова можливості не було. Хоча біля протилежних воріт було спекотніше, але голкіпер господарів не дуже заважав "гірникам". Зрештою це можна сказати про всю команду австрійців. На 10-й хвилині Педрінью класно розвернув атаку на правий фланг. Там м'яч підхопив Додо, наблизився до штрафного і прострілив – Траоре забивав у порожні ворота.

В середині тайму рахунок взагалі став непристойним. Лассіна і Педрінью не змогли довести до удару перспективну атаку, але другим темпом все той же Траоре покотив під забігання Корнієнку. Віктор потужним ударом забив четвертий гол у ворота Санкт-Йоганна. Такий рахунок дозволяє ризикувати. Гравці почали більше вдаватися до індивідуальних дій чи спроб зіграти красиво. Спочатку Мудрик самотужки протягнув м'яч з флангу до напівкола, але пробив над поперечиною. Згодом вже перемудрили легіонери. Траоре п'ятою відпасував на Патріка, той дотепно лишив Педрінью, який повторив долю Мудрика – помітно вище воріт. Австрійці за перший тайм так і не потривожили Пузанкова.

У перерві Роберто Де Дзербі повністю змінив склад. На полі з'явилися досвідчені легіонери та молоді українці, які минулий сезон провели в орендах. Влаштувати дежавю не вдалося. "Гірники" не віддавали м'яч, але обережніше готували власні атаки. Гостроти помітно бракувало. Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише на 60-й хвилині. Після прострілу з лівого флангу в штрафному австрійців виник хаос. По черзі могли пробивати Дентінью, Бондаренко, Очеретько і Конопля, але м'яч так і не опинився у сітці.

Загалом Шахтар у другому таймі почав нагадувати ту команду, яку ми бачили в минулому сезоні. Донеччани поволі перекочували м'яч, загравали центрбеків і з проблемами створювали моменти. Несподівано відповідальність за гостроту взяв на себе Сіпріано. Лівий захисник сміливо проривався своїм флангом та виконував простріли чи навішував. Цілком закономірно, що п'ятий гол прийшов саме з такої ситуації. Маркіньйос прострілив на лінію воротарського, а там Дентінью влучно замкнув у один дотик.

Прорвати оборону через центр вдалося аж на 81-й хвилині. Соломон взяв гру на себе і вивів на ударну позицію Танковського. В'ячеслав забарився із прискоренням, тому голкіпер австрійців встиг зблизитися і заблокувати удар. На останніх хвилинах "гірники" активізувалися. Бондаренко почав брати ініціативу на себе і мав кілька нагод забити. Не пощастило Дентінью, який уже спрямував м'яч поміж ніг голкіперу, але той зрикошетив на кутовий. Невдовзі фінальний свисток зафіксував нищівну перемогу Шахтаря.

Мудрик – MVP матчу

Шахтар не пошкодував грошей на літню трансферну кампанію. Прийшли три серйозні виконавці. Всі – під основний склад. Виникло закономірне питання: "Де Дзербі точно знає, що в УПЛ є ліміт на легіонерів?" Давайте рахувати: голкіпер точно буде українцем, також один із центрбеків, плюс Корнієнко (принаймні, поки Ісмаїлі не поверне колишню форму), Степаненко стане четвертим. Так, ще є натуралізовані Марлос і Мораєс. Однак щодо двох останніх є серйозні побоювання. Хавбеку буде важко вписатися у систему гри нового тренера, а Мораєс вже давно більшість часу проводить у лазареті. Де ж тоді брати простір для маневру?

Рішенням може стати Михайло Мудрик. "Українському Неймару" лише 20, але він не перший рік ходить у молодих та перспективних. Саме зараз чудовий момент зробити ключовий крок у своїй кар'єрі. Схоже, новий тренер готовий дати йому такий шанс. Перебіг матчу проти Санкт-Йоганна натякає, що стартовий склад помітно краще засвоює ідеї Де Дзербі, і Мудрик опинився у цій одинадцятці.

Позиція лівого вінгера, на якій і вийшов Михайло, – проблемна для Шахтаря. Повернення Євгена Коноплянки в Україну не стало вирішенням, і ми зараз навіть не про травматичність 31-річного гравця. Тайсона вже немає в команді, а Соломон все ж більше тяжіє до центру. Сьогодні Мудрик продемонстрував (нехай навіть на фоні третьолігових австрійців), що може приносити користь команді. Він ефективно взаємодіяв з Корнієнком (в обох фазах), постійно(!) відпрацьовував у обороні, вивільняв та заповнював зони. Загалом дуже хороший перфоманс. Коли потрібно було грати організовано, Мудрик це робив. Коли рахунок дозволяв імпровізувати, він брав на себе і загострював. Це вже зовсім не той Михайло, який на минулих зборах губився у механізмах Шахтаря. Де Дзербі вміє розкриває таланти, потрібно лише сумлінно працювати.

Новачки уже роблять гру

Марлон повинен стати провідником ідей нового тренера Шахтаря. Спільна робота в Сассуоло та можливість без перешкод порозумітися з бразильцями лише допомагає. Сьогодні центрбек був справжнім директором захисту. Йому не довелося нічого змінювати у своїй грі. Марлон багато підказував партнерам, постійно розмахував руками, показуючи напрямки для передач. Але головне – бразилець організував оборону та відповідав за просування м'яча у атаку. Він робить це спокійно і виважено. З ним лінія захисту Шахтаря була дуже високою (в середині центрального кола), а у другому таймі опустилася метрів на десять. Єдина проблема – дискомфорт для Майкона. Марлон часто розбиває першу лінію пресингу своїми проходами, а через це хавбек втрачав позицію. Хоча, це більше проблема останнього.

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Трансфер Педрінью став найдорожчим та викликав найбільше побоювань. Його час у Бенфіці справді був не найкращим, тому все ще належить довести свою спроможність грати у Європі. Бразильський універсал сьогодні вийшов на позиції "десятки" і дуже непогано себе проявив. Саме Педрінью здійснив ключову передгольову передачу, коли забивав Траоре. А ще він великий альтруїст. Схоже, саме в цьому пояснення його невисокої результативності упродовж кар'єри. Сьогодні хавбек мав кілька розкішних нагод пробити самотужки, але завжди намагався віддати партнеру в більш вигідну позицію. Лише нефарт призвів до того, що Педрінью покинув поле без асисту в активі. З негативу – неточний удар з лінії штрафного, коли ніхто не заважав виконати значно краще.

Не варто робити поспішних висновків. Однак гра Лассіни Траоре проти Санкт-Йоганна натякає, що Шахтарю нарешті вдалося закрити проблему з центрфорвардом. Буркінієць класно відпрацював у всіх атакувальних фазах. Він не концентрується лише на штрафному, хоча непогано там орієнтується – в моменті з голом Траоре "відклеївся" від обох центрбеків. Окрім того, Лассіна уміє створювати моменти для партнерів. Асист на Корнієнка віддавав із глибини, а також витягнув опікуна у напівфланг, звільнивши зону для прориву Мудрика. Важливо, що Траоре не страждає егоїзмом. Для нього не проблема поділитися м'ячем із партнером, якщо у того вигідніша позиція для удару. Важливо, що Лассіна встигає це помітити.

Зрештою, не забуваймо, що це був лише перший матч Шахтаря під керівництвом Роберто Де Дзербі. Робимо поправку на силу суперника і на той факт, що гравці перебувають під навантаженням. Навіть сьогодні зранку "гірники" провели планове тренування. Так, гра команди вже починає змінюватися, але не всі футболісти однаково швидко засвоюють вимоги тренерського штабу. Цікаво, що краще адаптуються ті, хто отримував менше ігрової практики у Луїша Каштру.

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