Шахтар зустрічався з Санкт-Йоганном в рамках першого спарингу на зборах. Дивіться відео голів огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Санкт-Йоганн – 5:0

Голи: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корнієнко, 23, Дентінью, 71

Де Дзербі поділився враженнями від дебютної перемоги на чолі Шахтаря

Австрійська команда вийшла приреченою на матч проти "гірників", адже вже до 10 хвилини голкіпер Санкт-Йоганна тричі діставав м'яч з власних воріт.

Донеччани повністю контролювали хід гри і до фінального свистка забили ще двічі. Варто відзначити, що дебютним голом відзначився зірковий новачок Шахтаря Лассіна Траоре.

Нагадаємо, це був перший поєдинок для Роберто Де Дзербі у статусі наставника Шахтаря.

Шахтар у дебютному матчі Де Дзербі знищив суперника з рахунком 5:0 – шоу від Мудрика та літніх новачків