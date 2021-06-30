Товарищеский матч

Шахтер – Санкт-Йоханн – 5:0

Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 23, Дентиньо, 71

Шахтер (1 тайм): Пузанков – Додо, Витао, Марлон, Корниенко – Майкон, Патрик – Тете, Педриньо, Мудрик – Траоре

Шахтер (2 тайм): Гриценко – Конопля, Мампаси, Хочолава, Сиприано – Антонио, Бондаренко – Танковский, Соломон, Очеретько – Дентиньо

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Матчи на тренировочных сборах никогда не нужно воспринимать как почву для анализа силы команды. Особенно, когда речь идет о вообще первом спарринге межсезонья. Главной изюминкой отчетного матча следует считать тот факт, что этот поединок стал первым для Роберто Де Дзерби во главе "горняков". Соперник даже на бумаге не выглядел грозной силой. Санкт-Йоханн представляет лишь третий австрийский дивизион. Разница в классе была очевидной, хотя дончане пока не могут рассчитывать на сборников.

В стартовом составе появились все три летних новичка Шахтера, но первый гол организовали проверенные бойцы. Корниенко и Мудрик разорвали оборону соперника через левый полуфланг. Михаил прострелил на противоположный угол вратарской, куда вбежал Тете и легко расстрелял голкипера. "Горняки" повели уже на второй минуте. Нельзя сказать, что гости держали высокий темп, но австрийцы заметно не успевали. Все тот же Мудрик ускорился, вышел на ударную позицию и удвоил преимущество своей команды.

Шахтер уверенно контролировал ситуацию, но событий не форсировал. У Санкт-Йоханна в атаке не получалось буквально ничего. Следовательно, увидеть в действии Тимура Пузанкова возможности не было. Хотя у противоположных ворот было жарче, но голкипер хозяев не очень мешал "горнякам". В конце концов это можно сказать обо всей команде австрийцев. На 10-й минуте Педриньо классно развернул атаку на правый фланг. Там мяч подхватил Додо, приблизился к штрафному и прострелил – Траоре забивал в пустые ворота.

В середине тайма счет вообще стал неприличным. Лассина и Педринью не смогли довести до удара перспективную атаку, но вторым темпом все тот же Траоре покатил под забегание Корниенко. Виктор мощным ударом забил четвертый гол в ворота Санкт-Йоханна. Такой счет позволяет рисковать. Игроки стали больше прибегать к индивидуальным действиям или попыткам сыграть красиво. Сначала Мудрик самостоятельно протянул мяч с фланга к полукругу, но пробил над перекладиной. Чуть позже уже перемудрили легионеры. Траоре пяткой отпасовал на Патрика, тот остроумно оставил Педриньо, который повторил судьбу Мудрика – заметно выше ворот. Австрийцы за первый тайм так и не потревожили Пузанкова.

В перерыве Роберто Де Дзерби полностью сменил состав. На поле появились опытные легионеры и молодые украинцы, которые прошлый сезон провели в аренде. Организовать дежавю не удалось. "Горняки" не отдавали мяч, но осторожно готовили собственные атаки. Остроты заметно не хватало. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на 60-й минуте. После прострела с левого фланга в штрафной австрийцев возник хаос. По очереди могли пробивать Дентиньо, Бондаренко, Очеретько и Конопля, но мяч так и не оказался в сетке.

В общем Шахтер во втором тайме стал напоминать ту команду, которую мы видели в прошлом сезоне. Дончане медленно перекатывали мяч, заигрывали центрбеков и с проблемами создавали моменты. Неожиданно ответственность за остроту взял на себя Сиприано. Левый защитник смело прорывался своим флангом и выполнял прострелы или навешивал. Вполне закономерно, что пятый гол пришел именно из такой ситуации. Маркиньос прострелил на линию вратарской, а там Дентиньо точно замкнул в одно касание.

Прорвать оборону через центр удалось только на 81-й минуте. Соломон взял игру на себя и вывел на ударную позицию Танковского. Вячеслав замедлил с ускорением, поэтому голкипер австрийцев успел сблизиться и заблокировать удар. На последних минутах "горняки" активизировались. Бондаренко начал брать инициативу на себя и имел несколько возможностей забить. Не повезло Дентиньо, который уже направил мяч между ног голкиперу, но тот срикошетил на угловой. Вскоре финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу Шахтера.