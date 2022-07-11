"Гірники" готуються до повернення у тренувальний процес після невеликого відпочинку.

11 липня частина гравців Шахтаря завітали до клініки, де пройшли традиційний медогляд перед початком нового сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар оголосив про відставку Де Дзербі

До першої групи, які вже пройшли огляд, увійшли Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Дмитро Капінус, Андрій Булеза, Мар’ян Фарина, Георгій Судаков, Юхим Конопля. Найближчими днями ці процедури пройде решта футболістів Шахтаря, після чого команда зможе розпочати тренувальний процес.

Нагадаємо, сьогодні "гірники" оголосили про відхід Роберто Де Дзербі. Його наступником має стати Ігор Йовічевіч з СК Дніпро-1.

Росія напала на Україну: Ярмоленко готує повернення в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Перша ліга втрачає ще 6 клубів (LIVE)