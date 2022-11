Щоб взяти участь в ініціативі European Football Powers Up Ukraine, клубам пропонують передати від 1 до 5 генераторів (можна й більше) будь-якої потужності. Мета кампанії – зібрати щонайменше 160 генераторів. Саме стільки клубів є членами організації The European Football for Development Network (EFDN), яка спільно з Шахтарем запустила програму.

Динамо взяло на себе лікування пораненого на війні фаната

Отримані від клубів генератори спрямують для підтримання роботи Shelter Centre на Арені Львів, де мешкають близько 200 осіб (70 з яких – діти), а також для організації пунктів підтримки українців по всій країні, інформує офіційний сайт Шахтаря.

"Українці зіткнулися з величезною проблемою відсутності електрики, пов’язаною з обстрілами цивільної інфраструктури Росією. Попереду холодна зима, а в країні величезні проблеми зі світлом, зв'язком, інтернетом, обігрівом. Ми закликаємо футбольні клуби Європи виявити солідарність з Україною та підтримати українців у цей важкий час. Ваша допомога – це генерація не лише електроенергії, це генерації людяності, любові та надії", – зазначила директорка Shakhtar Social Інна Хмизова.

У Польщі ініціативу Шахтаря підтримує фонд Легії (Fundacja Legii), який готовий отримувати генератори у Варшаві й транспортувати їх до України. Саме у столиці Польщі "гірники" проводили домашні матчі Ліги чемпіонів 2022/23.

Нагадаємо, після серії масованих обстрілів військами РФ об'єктів критичної інфраструктури України населення усіх областей залишилося без стабільного енергопостачання, тепла та водовідведення.

Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю весь рік присвятив Україні