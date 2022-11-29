Київський клуб профінансує протезування і відновлення Леоніда Лосєва, який захищав Україну на фронті.

У момент початку повномасштабної війни 23-річний Леонід Лосєв перебував у Чернігівській області в складі Державної прикордонної служби. Спершу він захищав Чернігів, а потім був переведений на Донеччину, де отримав поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

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Фанату Динамо ампутували праву ногу, а захисник України потребував тривалої реабілітації. Динамо, дізнавшись про поранення свого вболівальника, вислало за ним із Києва реанімобіль, який доправив Леоніда з дніпровського госпіталя до однієї зі столичних лікарень.

У Києві Лосєву зробили ще 8 операцій. Зараз він очікує на виготовлення протезу. Динамо взяло опіку над пораненим бійцем. Президент клубу Ігор Суркіс особисто контролює процес реабілітації та допоможе з організацією поїздки героя до Німеччини для проведення протезування, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Пораненого захисника відвідали футболісти Динамо – Сергій Сидорчук, Денис Попов і Владислав Кабаєв. Гравці передали Лосєву та іншим бійцям слова підтримки, футболку з автографами динамівців та теплу зимову форму. Після протезування Леонід здійснить перший удар по м'ячу в одному з матчів Динамо.

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