Чтобы принять участие в инициативе European Football Powers Up Ukraine, клубам предлагают передать от 1 до 5 генераторов (можно и больше) любой мощности. Цель кампании – собрать не менее 160 генераторов. Именно столько клубов являются членами организации The European Football for Development Network (EFDN), которая совместно с Шахтером запустила программу.

Полученные от клубов генераторы направят для поддержки работы Shelter Centre на Арене Львов, где проживают около 200 человек (70 из которых – дети), а также для организации пунктов поддержки украинцев по всей стране, сообщает официальный сайт Шахтера.

"Украинцы столкнулись с огромной проблемой отсутствия электричества, связанной с обстрелами гражданской инфраструктуры Россией. Впереди холодная зима, а в стране огромные проблемы со светом, связью, интернетом, обогревом. Мы призываем футбольные клубы Европы проявить солидарность с Украиной и поддержать украинцев в это тяжелое время. Ваша помощь – это генерация не только электроэнергии, это генерации человечности, любви и надежды", – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

В Польше инициативу Шахтера поддерживает фонд Легии (Fundacja Legii), который готов получать генераторы в Варшаве и транспортировать их в Украину. Именно в столице Польши "горняки" проводили домашние матчи Лиги чемпионов 2022/23.

Напомним, после серии массированных обстрелов войсками РФ объектов критической инфраструктуры Украины население всех областей осталось без стабильного энергоснабжения, тепла и водоотведения.

