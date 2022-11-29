Десятки врятованих біженців, тату Тризуба і Save Ukraine на ЧС-2022 – сміливий герой Мундіалю рік присвятив Україні
Маріо Феррі перервав матч чемпіонату світу, показавши заклик врятувати Україну. "Футбол 24" розповідає про його допомогу під час війни.
Португалія та Уругвай мусили взяти паузу – на поле вибіг вболівальник. Згідно з новими рекомендаціями, режисер не показав "порушника" у трансляції, однак фото швидко облетіли мережу. Спереду на футболці були слова "Врятуйте Україну", ззаду – "Повага іранським жінкам", а в руках прапор ЛГБТК.
"Врятуйте Україну": італійський футболіст на ЧС-2022 влаштував акцію протесту під час матчу Португалія – Уругвай
Сміливцем виявився італійський футболіст і активіст Маріо Феррі (Il Falco, Сокіл). Вчора був далеко не перший його перфоманс. Ще у 2010-му Маріо перервав матч Інтера на Клубному чемпіонаті світу з закликом звільнити жінку, засуджену до страти в Ірані. На ЧС-2014 у Бразилії він вибіг на поле під час матчу Бельгії та США з посланням "Врятуйте дітей фавел". Фірмова фішка Маріо – футболка супермена.
Могло здатися, що Феррі просто підсвітив у Катарі всі гарячі теми, куди потрапила війна в Україні. Аж ніяк! Італієць на собі відчув жахи російської агресії в перші тижні повномасштабного вторгнення. Він був на контракті з клубом другого індійського дивізіону, але чемпіонат зупинили через коронавірус. Почувши про кризу на кордоні, Маріо рвонув на допомогу нашим біженцям.
"У мене є друг в Польщі. Він описав ситуацію. Я стійкий, але страждання людей мене розчулюють. Я бачив біди в Індії, а тепер вирішив допомогти. Спершу полетів у Польщу, там орендував авто та поїхав до кордону з Україною", – розповідав Феррі навесні для CBS Sports.
"На початках я допомагав організаціям, які працюють з біженцями, а потім українці почали писати мені в Instagram. Я думав, що соцмережі тільки для розваг, виявилося – ні. На день прилітає 30-40 повідомлень. Хтось пише з України, хтось з Італії просить допомогти їхнім сім'ям, які залишилися", – продовжує Маріо.
Феррі зі Львова возив людей до Польщі, витримуючи 15-кілометрові черги. Спав в машинах і автобусах, не мився 10 днів, але продовжував рятувати. Доправив одних – повернувся за іншими. І так безперервно. У Instagram добродія навесні було багато постів про Україну. Він розповідає історії людей, яким допоміг.
60 людей доправив з Львівського вокзалу до Польщі, перевіз двох жінок Валентину та Христину, які рятувалися від бомб у Харкові, посадив мати з двома дітьми на літак до Іспанії. Особливо його вразила сім'я з Харкова. Батько пішов на фронт і попросив перевести дружину з сином через кордон.
"Вона навіть не могла говорити перші години через сльози. Ми перетнули кордон, але я вирішив допомогти більше та відвіз їх до знайомих у Варшаву. 15 годин був за кермом, 10 годин простояли в заторі. Але як я міг залишити їх", – ділиться герой.
Маріо робив це все абсолютно безкорисливо, без грошей: "Я сам за все плачу і нічого не прошу натомість. Днями ледь не побив мужика, який заробляв на людській біді. Люди у відчаї, як можна на цьому робити бізнес?"
Згодом він ще раз повернувся в Україну та дізнався про жахи окупації. Вбивства, зґвалтування, розстріли машин... "Мені стає гидко від того, якими можуть бути люди. НАТО має бути соромно, що Україна опинилась в такій біді. Але як український народ воює! Вони унікальні", – написав італієць.
У травні Маріо набив на руці Герб України.
Це тату я обіцяв подарувати своїм українським друзям після місії в Києві. Його суть – свобода, яку заслуговує Україну та яку я так люблю.
Феррі планує завершити з футбольними перфомансами. Він назвав врив на ЧС-2022 останнім танцем і ще раз наголосив на важливості української перемоги.
"SLAVA UKRAINA"