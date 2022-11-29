Португалія та Уругвай мусили взяти паузу – на поле вибіг вболівальник. Згідно з новими рекомендаціями, режисер не показав "порушника" у трансляції, однак фото швидко облетіли мережу. Спереду на футболці були слова "Врятуйте Україну", ззаду – "Повага іранським жінкам", а в руках прапор ЛГБТК.

"Врятуйте Україну": італійський футболіст на ЧС-2022 влаштував акцію протесту під час матчу Португалія – Уругвай

Сміливцем виявився італійський футболіст і активіст Маріо Феррі (Il Falco, Сокіл). Вчора був далеко не перший його перфоманс. Ще у 2010-му Маріо перервав матч Інтера на Клубному чемпіонаті світу з закликом звільнити жінку, засуджену до страти в Ірані. На ЧС-2014 у Бразилії він вибіг на поле під час матчу Бельгії та США з посланням "Врятуйте дітей фавел". Фірмова фішка Маріо – футболка супермена.

Могло здатися, що Феррі просто підсвітив у Катарі всі гарячі теми, куди потрапила війна в Україні. Аж ніяк! Італієць на собі відчув жахи російської агресії в перші тижні повномасштабного вторгнення. Він був на контракті з клубом другого індійського дивізіону, але чемпіонат зупинили через коронавірус. Почувши про кризу на кордоні, Маріо рвонув на допомогу нашим біженцям.

"У мене є друг в Польщі. Він описав ситуацію. Я стійкий, але страждання людей мене розчулюють. Я бачив біди в Індії, а тепер вирішив допомогти. Спершу полетів у Польщу, там орендував авто та поїхав до кордону з Україною", – розповідав Феррі навесні для CBS Sports.

"На початках я допомагав організаціям, які працюють з біженцями, а потім українці почали писати мені в Instagram. Я думав, що соцмережі тільки для розваг, виявилося – ні. На день прилітає 30-40 повідомлень. Хтось пише з України, хтось з Італії просить допомогти їхнім сім'ям, які залишилися", – продовжує Маріо.

Феррі зі Львова возив людей до Польщі, витримуючи 15-кілометрові черги. Спав в машинах і автобусах, не мився 10 днів, але продовжував рятувати. Доправив одних – повернувся за іншими. І так безперервно. У Instagram добродія навесні було багато постів про Україну. Він розповідає історії людей, яким допоміг.

60 людей доправив з Львівського вокзалу до Польщі, перевіз двох жінок Валентину та Христину, які рятувалися від бомб у Харкові, посадив мати з двома дітьми на літак до Іспанії. Особливо його вразила сім'я з Харкова. Батько пішов на фронт і попросив перевести дружину з сином через кордон.

"Вона навіть не могла говорити перші години через сльози. Ми перетнули кордон, але я вирішив допомогти більше та відвіз їх до знайомих у Варшаву. 15 годин був за кермом, 10 годин простояли в заторі. Але як я міг залишити їх", – ділиться герой.

Маріо робив це все абсолютно безкорисливо, без грошей: "Я сам за все плачу і нічого не прошу натомість. Днями ледь не побив мужика, який заробляв на людській біді. Люди у відчаї, як можна на цьому робити бізнес?"

Згодом він ще раз повернувся в Україну та дізнався про жахи окупації. Вбивства, зґвалтування, розстріли машин... "Мені стає гидко від того, якими можуть бути люди. НАТО має бути соромно, що Україна опинилась в такій біді. Але як український народ воює! Вони унікальні", – написав італієць.

У травні Маріо набив на руці Герб України.

Це тату я обіцяв подарувати своїм українським друзям після місії в Києві. Його суть – свобода, яку заслуговує Україну та яку я так люблю.

Феррі планує завершити з футбольними перфомансами. Він назвав врив на ЧС-2022 останнім танцем і ще раз наголосив на важливості української перемоги.

"SLAVA UKRAINA"