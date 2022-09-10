"Продаж прав на трансляцію матчів Ліги чемпіонів російським телеканалам? Ми незадоволені цим рішенням. Ми розлючені. Країна-агресор має бути максимально ізольована. Ми проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, а й також закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань, включаючи ті, що під егідою УЄФА та ФІФА.

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Світова спортивна спільнота нарешті має об'єднатись у цьому питанні й виключити Росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо це стосується продажу телевізійних прав. Ми не боїмося, що наші матчі можуть дивитися в Росії. Ми за те, щоб там не показували ніякі ігри, особливо Ліги чемпіонів. Росія має стати державою-ізгоєм, поки українці гинуть від рук її солдатів, а в Європі вона розв'язала страшну війну", – йдеться у заяві Шахтаря для польського видання Sportowe Fakty.

До слова, війна в Україні, яку розв'язали росіяни, не вплинули на УЄФА, який продав права на трансляції матчів ЛЧ трьом російським телеканалам, зокрема федеральному "МАТЧ ТВ".

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