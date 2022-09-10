"Продажа прав на трансляции матчей Лиги чемпионов российским телеканалам? Мы недовольны этим решением. Мы взбешены. Страна-агрессор должна быть максимально изолирована. Мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но также призываем исключить Россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Мировое спортивное сообщество, наконец, должно объединиться в этом вопросе и исключить Россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продаж телевизионных прав. Мы не боимся, что наши матчи могут смотреть в России. Мы за то, чтобы там не показывали никаких игр, особенно Лиги чемпионов. Россия должна стать государством-изгоем, пока украинцы погибают от рук ее солдат, а в Европе она развязала страшную войну", – говорится в заявлении Шахтера для польского издания Sportowe Fakty.

К слову, война в Украине, которую развязали россияне, не повлияли на УЕФА, продавшего права на трансляции матчей ЛЧ трем российским телеканалам, в том числе федеральному "МАТЧ ТВ".

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