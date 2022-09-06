УЄФА заборонив Шахтарю використовувати логотип UNITED24, – ЗМІ
12:22 - Читать на русском
"Гірники" не зможуть просувати ініціативу, покликану на допомогу Україні, в матчах Ліги чемпіонів.
На футболках Шахтаря в матчах Ліги чемпіонів не буде логотипу UNITED24 через заборону УЄФА, повідомляє Tribuna.
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УЄФА мотивує це рішення тим, що згідно з регламентом використання логотипів благодійних організацій можливе лише за умови, що вони не пов'язані з політикою. Через це на формі Шахтаря буде розміщений титульний спонсор клубу – СКМ.
Нагадаємо, UNITED 24 – майданчик для збору благодійних пожертв, створений за сприяння президента України Володимира Зеленського, на підтримку України у війні з росіянами.
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