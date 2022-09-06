"Гірники" відзвітували, скільки вдалось отримати від проведення товариських матчів в Європі.

Як відомо, влітку Шахтар провів серію благодійних матчів в рамках туру "Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine" для збору коштів громадянам України, які постраждали від війни.

Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/23 – шана історії та дизайн у стилі мілітарі

За повідомленням офіційного сайту "гірників", товариська гра з Аяксом в Амстердамі принесла дохід у 5,1 мільйона гривень (134 тисячі євро). З них 3,8 мільйона гривень спрямовано до фонду Shakhtar Social, а інші 1,3 мільйона гривень передано до фонду Євгена Левченка Breath Care for Kids, що підтримує дитячі будинки на Донбасі, а також українських біженців, які нині мешкають у Нідерландах.

Поєдинок проти Роми на Стадіо Олімпіко в Римі зібрав 13,3 мільйона гривень (350 тисяч євро). Отримані кошти фонд Shakhtar Social спрямує на підтримку роботи Shelter Centre Шахтаря на Арені Львів та проекти допомоги 10 родинам, що опікуються дітьми, які втратили батьків, і гуманітарну допомогу.

У підсумку благодійні матчі, зіграні влітку, принесли 18,4 мільйона гривень (484 тисячі євро). Загалом від початку проведення матчів "Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine" зібрано 44 мільйони гривень.

Нагадаємо, вже сьогодні, 6 вересня, Шахтар проведе свій перший поєдинок у групі Ліги чемпіонів. О 22:00 "гірники" на виїзді зійдуться з РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів