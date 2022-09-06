"Гірники" показали два нових комплекти екіпірування і анонсували третій.

Шахтар на своєму сайті презентував одразу два варіанти форми на сезон 2022/23.

Шахтар офіційно відпустив чемпіона світу U-20 у колишній клуб

Оновлення стосується всіх трьох комплектів. Домашня форма зберегла традиційні клубні кольори, помаранчева футболка містить дві вертикальні чорні смуги. Виїзне екіпірування вперше буде картатим, у незвичайному зеленому кольорі у стилі "мілітарі". Третій варіант вбрання – біло-сірий. Технічним партнером "гірників" залишається Puma.

До слова, оформити попереднє замовлення можна на shop.shakhtar.com. Вільний продаж екіпіровки очікується не раніше 1 жовтня. Нова форма буде доступна на сайті Puma 16 вересня. Вартість футболок стартує від 2290 грн.

У новій формі Шахтар зможе зіграти вже сьогодні, 6 вересня, у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Початок зустрічі о 22:00.

РБ Лейпциг – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів