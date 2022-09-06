"Горняки" отчитались, сколько удалось получить от проведения товарищеских матчей в Европе.

Как известно, летом Шахтер провел серию благотворительных матчей в рамках тура "Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine" для сбора средств пострадавшим от войны гражданам Украины.

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По сообщению официального сайта "горняков", товарищеская игра с Аяксом в Амстердаме принесла доход в 5,1 миллиона гривен (134 тысячи евро). Из них 3,8 миллиона гривен направлено в фонд Shakhtar Social, а остальные 1,3 миллиона гривен передано в фонд Евгения Левченко Breath Care for Kids, поддерживающего детские дома на Донбассе, а также украинских беженцев, ныне проживающих в Нидерландах.

Поединок против Ромы на Стадио Олимпико в Риме собрал 13,3 миллионов гривен (350 тысяч евро). Полученные средства фонд Shakhtar Social направит в поддержку работы Shelter Centre Шахтера на Арене Львов и на проекты помощи 10 семьям, которые занимаются потерявшими родителей детьми и гуманитарную помощь.

В итоге благотворительные матчи, сыгранные летом, принесли 18,4 миллионов гривен (484 тысячи евро). Всего с начала проведения матчей "Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine" собрано 44 миллиона гривен.

Напомним, уже сегодня, 6 сентября, Шахтер проведет свой первый поединок в группе Лиги чемпионов. В 22:00 "горняки" на выезде сойдутся с РБ Лейпциг.

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