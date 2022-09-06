Шахтар виступатиме на груповому етапі Ліги чемпіонів шостий сезон поспіль, а за останні 18 років донецький клуб грав на цій стадії турніру 15 разів. Славетна епоха бразильських легіонерів, сповнена чвертьфіналами та 1/8 фіналу, завершилась швидко й несподівано – на жаль, через вторгнення орків "гірники" втратили практично всіх зірок і збавили амбіції. Повернутись на звичний рівень донеччани, як і весь український футбол, зможуть дуже нескоро.

РБ Лейпциг – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Цьогорічна група ЛЧ ризикує стати останньою на довгі роки – і добре, якщо не на десятиліття. Навіть у більш-менш ситі часи між початком війни і повномасштабним вторгненням УПЛ не змогла зберегти позиції в топ-10 УЄФА, втративши пряму путівку в найпрестижніший турнір. З наступного сезону нашому чемпіону доведеться брати участь у кваліфікаціях. Це мало статись вже у 2022-му, але нас врятувала дискваліфікація москалів та виліт Вільяреала в півфіналі ЛЧ. Так щаститиме дуже рідко.

Саме тому нинішня ЛЧ є особливо важливою для Шахтаря. По-перше, це гроші – у Рината Ахметова з бізнесом все дуже погано, тож клуб повинен заробляти сам. 40 мільйонів євро за 6 матчів має вистачити на цілий рік, а то і більше. І це ми ще не говоримо про можливі трансфери на вихід, адже цінних активів у команді ще достатньо.

По-друге, нові зірки Шахтаря зобов'язані зарекомендувати себе в ЛЧ якомога краще. Молодим талантам необхідно тікати з УПЛ в Європу якомога швидше, а враховуючи фінансові апетити керівництва клубу (Мудрика не відпустили навіть за 30 млн євро) – "продавати" себе потрібно особливо яскраво. Зрештою, цій команді критично важливо отримати досвід справжніх топ-матчів.

Щоправда, цей досвід може бути болючим. Шахтар потрапив у дуже непросту групу з амбітним Селтіком, могутнім Реалом і півфіналістом минулорічної Ліги Європи – РБ Лейпцигом. Навіть рік тому зачепитись за друге-третє місце в такому квартеті "помаранчево-чорним" було б важко, а зараз у це майже ніхто не вірить. У кращому випадку, донеччанам вдасться нав'язати боротьбу за ЛЄ, хоча букмекери справедливо не вірять у такий результат.

Поки що Шахтарю складно навіть в рамках рідного чемпіонату. У "гірників" зібралася одна з наймолодших команд в Україні (третя з кінця за середнім віком), а очолює її тренер без досвіду топ-клубів – так, Ігор Йовічевіч тренував Динамо Загреб, але зовсім недовго й провально. Власне, і за часів СК Дніпра-1 до хорвата вистачало претензій, однак зрозуміти його підписання легко. "Помаранчево-чорні" отримали коуча європейського типу, поліглота, спеціаліста по роботі з молоддю (три роки працював з нею у Загребі) й відносно непоганого тактика.

Здається, що у Шахтаря зовсім слабкий для єврокубків склад, але насправді не все так сумно. Команда зберегла Матвієнка, Степаненка, Мудрика, Траоре, Кривцова, Бондара, Судакова, Коноплю й Пятова – справжніх зірок або футболістів, які вже не перший рік працюють в основній групі. Поруч завжди був Бондаренко. Крім того, прийшов хавбек збірної України – Зубков. З Європи приїхали Михайліченко, Швед, Сікан і Петряк. В Бельгії колись грав і Тотовицький.

Склад більш ніж перспективний, та і досвіду в нього не так вже й мало. Звісно, рівень команди все одно просів, але більшою проблемю виглядає масштабність кадрових змін – старі ігрові ланки знищені. Матвієнко грає тепер з Бондарем, Степаненко – з Бондаренком, Мудрик – лідер атаки, Сікан – центрфорвард, тощо. Нові зв'язки ще довго будуть притиратись одна до одної. Шахтарю необхідно заново вчитись грати у футбол.

Перші два тури УПЛ показали, наскільки це складно. Ігор Йовічевіч намагається зберегти старий стиль, однак з Металістом 1925 була зафіксована нульова нічия, а з Кривбасом від неї врятувало тільки вилучення в складі суперника.

Дуже скромні опоненти дали гідний бій донеччанам, граючи на рівних – статистичну перевагу вдалося заробити суто завдяки індивідуальному класу "гірників". З Рухом вийшло трішки краще, але там і спротиву нормального не було – у більшості львів'яни не йшли уперед, віддавши "помаранчево-чорним" ініціативу.

Шахтар допускає забагато помилок в обороні, а на останній третині поля команді не вистачає ідей. Підопічні Ігора Йовічевіча впираються у не найбільш сильні оборонні блоки й не знають, як їх пройти. З появою Траоре ситуація стала дещо кращою, адже він здорово відкривався й маніпулював захистом суперника, однак це виходило на тлі Руха – в Лізі чемпіонів же буде набагато важче. Але хто говорив, що буде легко?

Першим суперником у цьогорічному розіграші найпрестижнішого клубного турніру стане РБ Лейпциг. На папері – дуже грізна команда. Півфіналіст Ліги Європи й тріумфатор Кубка Німеччини не потребує особливої презентації. Що і говорити, коли в її складі виступають збірники Іспанії, Франції, Німеччини, Хорватії й Угорщини.

Головними зірками, звісно ж, є Нкунку (35 голів і 16 асистів за попередній сезон, 4 голи на старті нинішнього), Андре Сілва (17+6), Ольмо (4+5), а тепер ще й Вернер (плюс, потужний голкіпер Орбан) та лівий латераль Раум (у Хоффенхаймі став найкращим асистентом Бундесліги).

Над усією цією бандою стоїть Доменіко Тедеско – він колись вважався другим після Нагельсманна тренерським талантом Німеччини (із покоління так званих коучів з айпадами). Саме Тедді за півроку роботи зліпив із розібраного колективу Джессі Марша грізну машину для штампування перемог.

І все було красиво в РБ Лейпцига, але тільки до початку нового сезону. Він стартував з виносу від Баварії в Суперкубку (0:4), а у п'яти наступних матчах Бундесліги "ротен буллен" перемогли лише кризовий Вольфсбург. Список кривдників виглядає більш, ніж скромно – Штутгарт і Кельн зіграли внічию (1:1 і 2:2), Уніон здобув перемогу (2:1), а на вихідних стався розгром у Франкфурті від Айнтрахта (0:4).

Доменіко Тедеско намагається не панікувати. Він був незадоволений лише останнім поєдинком, а інші йому більш-менш сподобались. Шахтарю дійсно зарано потирати руки – РБ Лейпциг до розгрому від "орлів" виглядав краще за своїх опонентів, але бракувало реалізації й не щастило в обороні.

"Ротер буллен" недозабили 2,3 гола, пропустили на 2,13 гола більше очікуваного й недобрали вже 3,18 очікуваних очок – за останнім показником команда йде у топ-6 Бундесліги. Неідеально, але й некритично, враховуючи початок сезону.

Втім, тут може ховатись інша проблема. Доменіко Тедеско за часів роботи в Шальке зміг взяти срібло Бундесліги, жорстко перебравши за очками, однак у наступному сезоні він скотився до 15-го місця – і там теж був величезний недобір за всіма показниками. Тедді "поплив" і був звільнений, після чого довго шукав себе (докотився навіть до Спартака, де примудрився відродитись). Тепер історія ризикує повторитись – саме тому пішли розмови про можливе звільнення Доменіко.

Словом, Шахтар отримав ідеальний шанс створити сенсацію в матчі проти РБ Лейпциг. Якщо не зараз, то, мабуть, вже ніколи.

Кадрова ситуація

У Доменіко Тедеско непроста ситуація з лазаретом.Він не може розраховувати одразу на трьох важливих футболістів – Ольмо пошкодив коліно й вилетів на два місяці, Поульсен через м'язову контузію навряд чи зіграє до міжнародної паузи, а терміни відновлення Клостерманна після травми сухожилля наразі невідомі. РБ Лейпциг може замінити цих виконавців, але глибина та гнучкість складу явно просіли. Для "ротен буллен" це дуже важливо.

У Шахтаря поки тільки одна втрата, але суттєва – Корнієнко, якого награвали в основі, порвав "хрести". Замість нього зіграє Михайліченко, хоча по ходу матчу проти Руха тренерський штаб "гірників" несподівано перевів вліво Коноплю. Юхим у підсумку забив, але навряд чи Ігор Йовічевіч наважиться на подібні експерименти в ЛЧ.

Орієнтовні склади на матч РБ Лейпциг – Шахтар

РБ Лейпциг: Гулачі – Сімакан, Орбан, Гвардіол – Генріхс, Лаймер, Кампль, Раум – Собослаї – Нкунку, Вернер

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Коефіцієнти на перемогу Шахтаря коливаються в районі 12,5 - 13,0. На нічию – між 7,0 і 7,3. Це означає, що шансів на успіх у "гірників" немає. Мабуть, не варто зайвий раз пояснювати, на чому ґрунтуються настільки сумні прогнози.

РБ Лейпциг сильніший абсолютно за всіма показниками, а мотивація у "ротен буллен" буде просто шалена. Шахтар і в золоті часи не міг витримати інтенсивність німецьких команд – зараз же донеччанам важко навіть проти Кривбаса. Щоправда, рік тому у схожому руслі всі говорили про Шериф, який у підсумку прибив Реал. Між тим, склад у "помаранчево-чорних" не такий вже і слабкий, як про це говорять.

Тим не менш, сенсація на те і сенсація, щоб бути несподіваною. В неї зовсім не віриться. Шахтар точно здатний забити гол у ворота привізного захисту РБ Лейпцига, але навіть нічия буде дивом. У диво треба вірити, але ставити гроші на щось інше, крім перемоги німців, ми не радимо.

"Не всі дивляться лише на зарплату": Тоні Кроос – про секрет успіху Роналду, сумнівну силу АПЛ та Суперлігу