Шахтар розірвав контракт з непотрібним бразильцем, – ЗМІ

Поневіряння Веллінгтона Нема по орендах можуть нарешті закінчитись – хавбек шукає собі повноцінний клуб на батьківщині.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем розірвав контракт з донецьким клубом і отримав статус вільного агента, повідомляє видання Globoesporte.

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Угода між футболістом і "гірниками" була чинною до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, 28-річний бразилець перейшов у Шахтар в липні 2013 року з Флуміненсе за 9 млн євро, однак так і не зміг завоювати місце у стартовому складі – більшу частину контракту він провів у орендах.

"Помаранчево-чорні" ще раніше готові були попрощатися з Немом, однак переходу у Корітібу завадив спалах коронавірусу, а переговори з турецьким Бешикташем не увінчались успіхом.

На даний момент Нем знову близький до підписання контракту з Корітібою, яка прагне підсилити півзахист після травми Рафіньї – 37-річний хавбек вибув як мінімум на 4 місяці. Форталезі, яка також хотіла бачити Веллінгтона у своєму складі, бразилець відмовив.

До слова, першу половину сезону-2019/20 хавбек провів в оренді у Флуміненсе, але після повернення не зміг переконати тренерський штаб Луїша Каштру у своїй корисності, через що тренувався індивідуально або з молодіжним складом і, таким чином, не провів за головну команду "гірників" жодного матчу.

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