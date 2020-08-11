Шахтер разорвал контракт с ненужным бразильцем, – СМИ

Разъезды Веллингтона Нема по арендам могут наконец закончиться – хавбек ищет себе полноценный клуб на родине.

Атакующий полузащитник Шахтера Веллингтон Нем разорвал контракт с донецким клубом и получил статус свободного агента, сообщает издание Globoesporte.

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Соглашение между футболистом и "горняками" действовало до 30 июня 2021 года.

Напомним, 28-летний бразилец перешел в Шахтер в июле 2013 года из Флуминенсе за 9 млн евро, однако так и не смог завоевать место в стартовом составе – большую часть контракта он провел в аренде.

"Оранжево-черные" еще раньше готовы были расстаться с Немом, однако переходу в Коритибу помешала вспышка коронавируса, а переговоры с турецким Бешикташем не увенчались успехом.

На данный момент Нем снова близок к подписанию контракта с Коритибой, которая стремится усилить полузащиту после травмы Рафиньи – 37-летний хавбек выбыл как минимум на 4 месяца. Форталезе, которая также хотела видеть Веллингтона в своем составе, бразилец отказал.

К слову, первую половину сезона-2019/20 хавбек провел в аренде во Флуминенсе, но по возвращении не смог убедить тренерский штаб Луиша Каштру в своей полезности, из-за чего тренировался индивидуально или с молодежным составом и, таким образом, не провел за главную команду "горняков" ни одного матча.

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