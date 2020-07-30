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Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря

11:33 - Читать на русском
Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря
Алан Патрік / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився своїми планами на майбутнє.

"Я сумую за Ріо, моїй родині подобалося там жити. Я вже грав у Фламенго, я відчуваю величезну прихильність до цього клубу. Якщо подумати, то я з радістю повернувся б у Фламенго. Але майбутнє належить Богу.

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Поки я роблю свою роботу в Шахтарі, можливо, після закінчення контракту задумаюсь про повернення у Фламенго. Я отримую багато повідомлень від уболівальників, які закликають мене повернутися. Мені дуже приємна така прихильність", – зізнався Патрік у коментарі FOXSports.

Нагадаємо, "гірники" у 2011 році заплатили Сантосу за півзахисника 4 млн євро, однак той грав лише за дубль і не надто виділявся. У поточному сезоні Патрік провів за Шахтар 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 7 результативних передач.

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