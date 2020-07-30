Шахтар безкоштовно відпустить Нема в інший клуб – бразилець готовий піти на скорочення зарплати

Веллінгтон Нем веде переговори з турецьким Бешикташем, який планує посилити команду перед стартом нового сезону, повідомляє fanatik.

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За інформацією видання, 28-річний футболіст готовий піти на скорочення зарплати і просить у Бешикташа близько одного мільйона євро. Очікується, що бразилець покине Шахтар безкоштовно, хоча його контракт з "гірниками" діє до 30-го червня 2021-го року.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем перейшов у Шахтар влітку 2013-го з бразильського Флуміненсе за 9 млн євро, але так і не став важливим гравцем донеччан. Двічі бразилець на правах оренди повертався на батьківщину, а з кінця 2019 року перебуває без ігрової практики.

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