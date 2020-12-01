Шахтар розглядає варіант з поверненням Кайоде – форвард "розриває" Лігу Європи
Журналіст Ігор Циганик розкрив плани Шахтаря щодо вирішення проблеми центрального нападника.
"Мораєс вже не той, який був два роки тому. Я знаю, що Шахтар може повернути Кайоде і розглядає таку ситуацію.
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Класні нападники дуже дорого коштують, або треба виховувати свого. Сікан зараз у Маріуполі. Кайоде – теж не топ-рівень. Я так розумію, що Шахтар витратив свій бюджет на тих гравців, які вже придбані", – розповів Циганик у ефірі ЦиганикLivе.
Додамо, що оренда Кайоде у Сівасспорі розрахована до кінця сезону. Нігерієць не забив жодного м'яча в чемпіонаті, але в Лізі Європи виступає чудово – 4 голи у 4 матчах.
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