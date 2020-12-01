"Мораес уже не тот, который был два года назад. Я знаю, что Шахтер может вернуть Кайоде и рассматривает такую ситуацию.

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Классные нападающие очень дорого стоят, или надо воспитывать своего. Сикан сейчас в Мариуполе. Кайоде – тоже не топ-уровень. Я так понимаю, что Шахтер потратил свой бюджет на тех игроков, которые уже приобретены", – рассказал Цыганык в эфире ЦиганикLivе.

Добавим, что аренда Кайоде в Сивасспор рассчитана до конца сезона. Нигериец не забил ни одного мяча в чемпионате, но в Лиге Европы выступает замечательно – 4 гола в 4 матчах.

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