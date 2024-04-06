Шахтар був значно сильнішим за Динамо на одному з рівнів юнацького футболу.

Тур чемпіонату U-17 подарував Класичне. Боротьби не вийшло – Шахтар здобув впевнену перемогу 3:0.

Збірна України отримала суперників на Євро U-17 – група з господарями і друзями Росії

Голами відзначились Денис Петрук, Єгор Костюк та Микита Шелекета. Окремої уваги вартий гол останнього на 90+2-й хвилині. Шелекета обікрав суперника на власній половині, пролетів повз інші перешкоди метрів 50, обійшов кіпера і покотив у порожні ворота.

Микиті 20 лютого виповнилося 17 років. Він є капітаном Шахтаря і основним правим захисником збірної України U-17, яка нещодавно потужно пробилася на чемпіонат Європи.

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати