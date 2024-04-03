Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи U-17, яке відбудеться цього літа на Кіпрі. Своїх суперників дізналася і Україна.

Збірна України потрапила в групу А до Кіпру (господарі), Сербії та Чехії. Завдяки потужному виступу у еліт-раунді відбору команда Юрія Мороза опинилася в першому кошику, що дозволило уникнути багатьох грізних суперників.

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Результати жеребкування Євро-2024 U-17:

Група A : Кіпр (господарі), Україна, Сербія, Чехія.

Група B: Данія, Австрія, Хорватія, Уельс.

Група C: Італія, Швеція, Словаччина, Польща.

Група D: Франція, Португалія, Іспанія, Англія.

Турнір триватиме з 20 травня до 5 червня цього року року на шести кіпрських стадіонах. З кожної групи виходять по дві команди (група А у чвертьфіналі зійдеться з групою В). Ця вікова категорія точно матиме нового чемпіона, оскільки минулорічні переможці, німці, осоромилися у відборі. Україна переживе насичене літо з чотирма збірними на великих турнірах – Євро для національної, U-19 та U-17, а також дебютний виступ на Олімпіаді.

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