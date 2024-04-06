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Голами отметились Денис Петрук, Егор Костюк и Никита Шелекета. Отдельного внимания стоит гол последнего на 90+2-й минуте. Шелекета обокрал соперника на своей половине, пролетел мимо других препятствий метров 50, обошел кипера и покатил в пустые ворота.

Никите 20 февраля исполнилось 17 лет. Он является капитаном Шахтера и основным правым защитником сборной Украины U-17, которая недавно мощно пробилась на чемпионат Европы.

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