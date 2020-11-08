Голова комітету національних збірних Мирон Маркевич не бачить явного фаворита у матчі між Динамо та Шахтарем.

"Шахтар захоче реабілітуватися після поразки від Борусії. Правда, невідомо який склад буде грати у "гірників". Каштру потрібно міняти щось у складі після такої поразки.

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Я думаю, гра буде десь рівною. Не знаю, який склад буде і у Динамо. Зараз важко щось прогнозувати. Думаю, що в цьому поєдинку хтось виграє з різницею в один м'яч. Фаворита дербі назвати важко.

Чи забулися вже матчі Ліги чемпіонів? Таке не забувається. Якщо Динамо перебуває в більш-менш позитивному настрої, то Шахтар розбитий. Все залежить від тренера, який він склад виставить на матч", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок матчу о 17:00.

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