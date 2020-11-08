Динамо і Шахтар до Класичного підходять на тлі фантастичних гойдалок. "Гірники" провалили старт УПЛ, без основи набрали чотири очки з Реалом та Інтером в ЛЧ, але у вівторок отримали шість голів від Борусії. Динамо ж лідирувало у чемпіонаті, але з Ювентусом і Ференцварошем у ЛЧ зазнало фіаско – втім, у Барселоні ослаблений коронавірусом колектив несподівано видав найкращий матч року. Видав – і отримав двох нових хворих на COVID-19, залишившись вже без 15 футболістів. Як наслідок, футбольні експерти та вболівальники натурально не розуміють, чого очікувати від дербі й хто тепер фаворит.

Динамо – Шахтар: прогноз на матч УПЛ

Це не перше Класичне у сезоні. Під серпневим дощем у поєдинку за Суперкубок підопічні Мірчі Луческу вже били Шахтар – причому били тією зброєю, яка потім принесе Шахтарю чотири очки в ЛЧ. Сира команда Мірчі Луческу натурально закрилася в добре продуманому автобусі й ловила суперника на контратаках, в той час як фаворит мучився навколо штрафного. Цей же підхід спрацював і з Барсою, та і загалом найкращі матчі наших команд (включно зі збірною) в цьому році пов'язані саме з автобусами. Очевидно, що сьогодні віце-чемпіон просто не має іншого шляху, окрім використання цієї ж моделі.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Втім, Динамо не таке просте, як здається. Кияни вміють закриватись, але також сильні в позиційному футболі – у поточному чемпіонаті "біло-сині" довго готують свої атаки, тримаючи найвищий темп передач в УПЛ, та грамотно рухаються в центрі й зонах перед штрафним. Це дозволяє легше виходити з-під пресингу та ловити суперників на перебудовах, а також виводити нападників на кращі позиції – за очікуваними голами Шахтар вирвався уперед тільки завдяки Маріуполю, а середня вага ударів у Динамо вища. Пресинг у Мірчі Луческу інтенсивніший на дещицю, причому в топ-матчах динамівці частіше тиснули на чужій половині – хоча в цьому є і мінуси.

Також варто відзначити появу у "біло-синіх" голкіпера з топовим показником гри ногами – Нещерет на Камп Ноу видав 30 точних передач з 33-х, класно вкидав м'яч з гри, та ще й на лінії діє прекрасно. Трубіну таке і не снилося. Такий воротар дозволяє Динамо виживати під високим персональним пресингом, хоча варто не забувати, що йому тільки 18 років.

Мінусом, окрім шалених кадрових втрат, виступає молодість складу (середній вік не дотягує навіть до 25 років) та вкрай незбалансована й недосвідчена лінія оборони. Її центр губиться під інтенсивним пресингом і слабко просуває м'яч уперед – у Забарного є такі навички, але його поки рідко залучають до такої роботи. В атаці ж ніяк не можуть забити нападники, а на банці немає взагалі нікого – не тільки через COVID-19. Мірча Луческу давав резервістам багато шансів на старті сезону, але ніхто так і не зробив левел-ап. Все це робить Динамо вразливим і б'є по тактичній гнучкості, однак загалом "біло-сині" заслужено лідирують в УПЛ.

Шахтар провалив старт УПЛ, роздавши очки Десні, Зорі, Ворсклі й навіть Руху, тож сьогодні "гірникам" відступати нікуди – в разі поразки Динамо вони відстануть на сім очок. Враховуючи нинішні проблеми донеччан та силу киян, такий гандикап відігрувати доведеться довго.

Загалом, помітно, що у "помаранчево-чорних" почалася зміна поколінь. В чемпіонаті Шахтар перестав забивати більше реальних голів, ніж очікуваних, а ігрова форма Мораєса, Пятова і Тайсона настільки жахлива, що їх можна назвати баластом. Марлос, Кривцов і Степаненко поки тримаються, однак першого не вистачає на весь матч (а тим паче на оборону), а двоє інших – вкрай нестабільні. Показово, що лідери старої епохи програли Інтеру з рахунком 0:5, зазнали поразки в Суперкубку й провалили УПЛ, а резервісти знищили Реал за тайм і втримали з Інтером 0:0. Ще більш показово, що після мадридського матчу Луїш Каштру зробив основним саме резерв.

Втім, до самого Луїша Каштру виникають питання. Помітно, що на високому рівні він досі вчиться – після розгрому від Інтера й на тлі коронавірусних втрат португалець зробив правильні висновки, зігравши проти грандів грамотно побудованим автобусом, однак у матчі проти Борусії його команда явно збиралася грати у звичний контроль з бразильськими мереживами. Все завершилось рахунком 0:6 з трьома голами німців за 26 хвилин. Марко Розе розгромив Луїша Каштру тактично, але першочерговою причиною катастрофи стала відмова від компактного захисту на власній половині.

Взагалі, у донецьких головах помітні метання між старим стилем і вимогами часу. В ЗМІ все частіше лунають тези про те, що Ринату Ахметову подобається яскравий атакувальний футбол з комбінаціями і володінням, а клуб не поспішає спростовувати чутки про ймовірність відставки головного тренера – от він і намагається зіграти відкрито хоча б проти Борусії. Динамо також наступало на ці граблі, демонструючи слабкощі з поєднанням автобуса та володіння, однак команда Мірчі Луческу значно прагматичніша.

Сильні сторони Шахтаря відомі всім. Команда більш досвідчена й технічна, явно сильніша у просуванні м'яча й особливо потужно на контратаках – Реал не дасть збрехати. Донеччани шикарно вміють розігрувати коротко й вилітати у вертикальні прориви до штрафного. Команді дуже важко виходити з-під агресивного персонального пресингу, однак без систематичного злагодженого тиску вона починає творити дива – а Динамо зараз не має половину основи, тож високо пресингувати смертельно небезпечно. Словом, у Шахтаря ще багато переваг, тож 0:6 проти Борсії не повинні засліплювати фанатів і футболістів.

Кадрова ситуація

У Динамо з кадрами справжня катастрофа. Через коронавірус випали Бущан, Бойко, Шапаренко, Миколенко, Караваєв, Супряга, Шепелєв, Цітаїшвілі, Гармаш, Дуелунд, Белуце та Лєднєв, а Бурда, Тимчик і Костевич продовжують заліковувати травми. Єдиною світлою плямою виступає повернення Сидорчука – поєдинок у Барселоні він пропускав через дискваліфікацію.

Шахтар видужав після коронавірусу, однак почали хворіти працівники клубу та дотичні особи – зокрема, Сергій Палкін і редакція Великого футболу. Команда терміново здала додатковий тест, результати якого мали прийти в суботу, тож протягом дня по складу "гірників" можуть бути новини. В лазареті ж залишаються Ісмаїлі, Коноплянка, Дентіньо та Фернандо, а дискваліфікованих у донеччан немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов – Андрієвський, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Жерсон – Вербіч

Шахтар: Трубін – Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко – Майкон – Тете, Марлос, Антоніо, Соломон – Тайсон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Через шалені кадрові втрати та височенну мотивацію Шахтаря саме донеччани вважаються фаворитами пари. У поточному сезоні вони вже били Реал та стримували Інтер, а Динамо вони готові стримати тим паче. У киян ще й проблеми з реалізацією моментів значні. Якщо "гірники" не виграють сьогодні, то це буде провал.

Втім, не варто переоцінювати проблеми Динамо. Так, пробоїни у складі шалені, але на їхньому тлі Динамо ледь не відібрало очки з Барселоною – навіть в Іспанії не кожному колективу дано забити два голи на Камп Ноу, кілька разів вириваючись віч-на-віч і награючи на 2,14 xG. При цьому змін в обороні, у порівнянні з матчем у ЛЧ, не буде, в центр повернеться Сидорчук, а Буяльський, Вербіч, де Пена та Циганков також здорові.

Загалом, сьогодні зустрічаються дві рівні команди, які ще й грають у себе вдома. Усім потрібна перемога, але і нічия не буде катастрофою – а для динамівців за нинішніх умов вона взагалі стане позитивним результатом. Враховуючи усі вищезазначені фактори, можна зробити припущення, що переможців у черговому Класичному не буде.

"У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру