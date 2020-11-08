Председатель комитета национальных сборных Мирон Маркевич не видит явного фаворита в матче между Динамо и Шахтером.

"Шахтер захочет реабилитироваться после поражения от Боруссии. Правда, неизвестно какой состав будет играть у "горняков". Каштру нужно менять что-то в составе после такого поражения.

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Я думаю, игра будет где-то ровной. Не знаю, какой состав будет и у Динамо. Сейчас трудно что-то прогнозировать. Думаю, что в этом поединке кто-то выиграет с разницей в один мяч. Фаворита дерби назвать трудно.

Забылись ли уже матче Лиги чемпионов? Такое не забывается. Если Динамо находится в более-менее позитивном настроении, то Шахтер разбит. Все зависит от тренера, какой он состав выставит на матч", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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