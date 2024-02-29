Виліт Шахтаря від Марселя у попередньому раунді плей-офф ЛЄ став лебединою піснею України у нинішньому розіграші єврокубків, тому вже можна чітко порахувати доходи. Це зробив журналіст Football Hub Віталій Похвала.

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– Ворскла – 450 тисяч євро (100 тисяч за участь у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій і 350 тисяч за виліт);

– Динамо – 950 тисяч євро (по 100 тисяч за участь у третьому раунді та плей-офф кваліфікації ЛК і 750 тисяч за виліт з останнього);

– СК Дніпро-1 – 1,05 млн євро (по 100 тисяч за участь у другому раунді кваліфікації ЛЧ, третьому раунді кваліфікації ЛЄ, плей-офф кваліфікації ЛК і 750 тисяч за виліт);

– Зоря – 4,8505 млн євро (100 тисяч за участь у плей-офф кваліфікації ЛЄ, 2,94 млн за участь у груповому етапі ЛК, 1,232 млн за результати у групі і 0,5785 млн за 10-річний коефіцієнт);

– Шахтар – 46,877 млн євро (15,64 млн за участь у груповому етапі ЛЧ, 9,134 млн за результати в групі, 21,603 млн за 10-річний коефіцієнт і 0,5 млн за участь у попередньому раунді плей-офф ЛЄ).

Нагадаємо, у наступному сезоні єврокубків Україна збереже 5 команд, але потім настане "скорочення" через серію слабких результатів. У кампанії 2025/26 наша держава делегує тільки 4 учасників.

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