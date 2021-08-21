Чемпіонат Франції, 3 тур

Монако – Ланс – 0:2

Голи: Ганаго, 52, Банза, 90+5

Вилучення: Головін, 86 – Дукуре, 61

Монегаски невдало стартували у сезоні 2021/22. Підопічні Ніко Ковача набрали лише одне очко у стартових двох турах, хоча суперниками були скромні Нант (1:1) і Лор'ян (0:1). Відповідно, до поєдинку проти Ланса, який розмістився на 10-му місці Ліги 1, Монако підійшов на 14-й позиції турнірної таблиці з одним набраним очком. Та й у Лізі чемпіонів справи так собі – посереди тижня монегаски поступилися Шахтарю (0:1) та значно ускладнили собі завдання виходу в груповий турнір.

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Ковач зробив чимало змін порівняно з поєдинком проти "гірників". Серед тих, хто у вівторок грав із Шахтарем, своє місце у складі зберегли лише Кайо Енріке, Орельєн Чуамені, Олександр Головін і Віссам Бен-Єддер. Навіть кіпер Маєцкі сів у запас, а з перших хвилин вийшов Нюбель, який залікував травму. Мета тренера Монако читалася – дати відпочинок основним виконавцям перед ключовим поєдинком проти команди Роберто Де Дзербі в Харкові.

Поєдинок розпочався з розвідки – жодного моменту в стартовий відрізок гри. Навіть славнозвісні стандарти "червоно-білих" біля воріт Ланса не несли загрози володінням Лека. На 12-й хвилині Жан Лукас опинився на газоні після одного з зіткнень, але після отримання меддопомоги новачок Монако повернувся до гри.

На 18-й хвилині Монако ледь не пропустив. Нюбель і Павловіч невдало розіграли м'яч поблизу власного штрафного – голкіпер під пресингом суперника вибив просто в голову іншого опонента, від якої м'яч покотився в бік воріт, але розминувся з площиною. Жахлива помилка, яка ледь не конвертувалася в пропущений гол. Ніко Ковач прогнозовано був розлючений.

Матч не тішив моментами, а от боротьби було чимало. Агілар і Головін отримали по ногах у зіткненнях із суперниками, проте залишилися на полі. Моментів біля воріт Ланса, як і раніше, не було. Команда Ковача виглядала дуже блідо – як наслідок, свист на трибунах стадіону ставав все гучнішим. Але й Ланс абсолютно нічого не створив, а єдина гольова нагода в першому таймі стала наслідком невдалих дій Нюбеля. Закономірні нулі, хоча ситуація могла бути для господарів ще гіршою.

Перший момент по перерві за монегасками. Головін зі штрафного пробив значно вище. І тут же Ланс вийшов вперед, скориставшись помилкою того ж дуету Нюбель-Павловіч. Ганаго легко пройшов захисника, який втратив позицію, після чого пробив з гострого кута. М'яч летів просто в кіпера, але той примудрився пропустити. 0:1 – за другу помилку німецького воротаря вже не пробачили.

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Але на 61-й хвилині гості залишилися в меншості. Дукуре прямою ногою в підкаті грубо зіграв проти Д'ятта – заслужена червона. Хавбек Монако начебто оговтався, але тут же був замінений, після чого йому наклали лід і перев'язали ногу. Ковач кинув у бій Мартінша, Фолланда і Боаду.

Попри чисельну перевагу, Монако ніяк не міг зламати захисні редути Ланса. Гості трималися доволі впевнено – можна згадати хіба що дальній удар Жана Лукаса, після якого м'яч пішов на кутовий. Лека парирував дальній постріл Кайо Енріке, а стандарти призводили до певного хаосу, проте без ударів по воротах.

Монако провів черговий непереконливий матч, а наприкінці гри залишився вдесятьох. Не витримали нерви у Головіна, який влетів у суперника і пішов з поля достроково. Ланс на останніх секундах гри у контратаці ще й забив вдруге. Кайо Енріке обрізався на своїй половині поля, Франковскі покотив на Банза, який встановив остаточний рахунок – 2:0.

Перша перемога Ланса в чемпіонаті – по суті, Монако сам віддав 3 очки жахливою грою в захисті. У команди з півночі Франції 5 очок і 4 місце. Монегаски з одним пунктом наразі 16-ті, не здобувши жодної перемоги.

Вже в середу, 25 серпня, підопічні Ніко Ковача спробують відіграти домашню поразку від Шахтаря, але поїдуть в Україну далеко не в найкращому настрої. Матч Шахтар – Монако стартує о 22:00 на ОСК Металіст.

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