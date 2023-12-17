Донецька команда продовжує підготовку до дуелі з представником J1-ліги.

Вже у понеділок, 18 грудня, Шахтар у столиці Японії зіграє товариський матч проти місцевої Авіспа Фукуока.

Авіспа Фукуока – Шахтар: де дивитись благодійний матч "гірників"

В рамках підготовки до поєдинку "гірники" у неділю провели тренування в токійському Центральному парку Сіндзюку, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Під наглядом Пушіча і його асистентів футболісти Шахтаря займалися біговою роботою, провели розминку і виконали деякі вправи. Сесія тривала приблизно 30 хвилин. Ввечері на "гірників" чекає передматчева прес-конференція.

Нагадаємо, благодійний поєдинок Авіспа Фукуока – Шахтар стартує о 12:00 за київським часом. Ця гра стане завершальною для донеччан у 2023 році.

Шахтар влаштував масштабну українізацію Токіо – "гірники" готуються до благодійного матчу з представником J1-ліги