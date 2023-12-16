Авіспа Фукуока – Шахтар: де дивитись благодійний матч "гірників"
Поєдинок між японською та українською командами можна буде переглянути на двох ресурсах.
Благодійний матч між Авіспа Фукуока та Шахтарем відбудеться у понеділок, 18 грудня, в Токіо на Японському національному стадіоні і стартує о 12:00.
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У прямій трансляції товариську гру можна буде подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт" та на офіційному YouTube-каналі Шахтаря.
У неділю, 17 грудня, Шахтар проведе відкрите тренування та прес-конференцію за участю головного тренера й футболістів. А в день матчу "гірники" влаштують урок футболу для місцевих дітей. До слова, ця гра стане завершальною для донеччан у 2023 році.
Нагадаємо, напередодні Шахтар не потрапив у плей-офф Ліги чемпіонів, програвши у вирішальному матчі Порту (3:5) і, як наслідок, продовжить євровесну у Лізі Європи. У турнірній таблиці УПЛ команда Маріно Пушіча після 17-ти турів набрала 31 очко і йде на четвертій сходинці, маючи дві гри в запасі.
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