Поєдинок між японською та українською командами можна буде переглянути на двох ресурсах.

Благодійний матч між Авіспа Фукуока та Шахтарем відбудеться у понеділок, 18 грудня, в Токіо на Японському національному стадіоні і стартує о 12:00.

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У прямій трансляції товариську гру можна буде подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт" та на офіційному YouTube-каналі Шахтаря.

У неділю, 17 грудня, Шахтар проведе відкрите тренування та прес-конференцію за участю головного тренера й футболістів. А в день матчу "гірники" влаштують урок футболу для місцевих дітей. До слова, ця гра стане завершальною для донеччан у 2023 році.

Нагадаємо, напередодні Шахтар не потрапив у плей-офф Ліги чемпіонів, програвши у вирішальному матчі Порту (3:5) і, як наслідок, продовжить євровесну у Лізі Європи. У турнірній таблиці УПЛ команда Маріно Пушіча після 17-ти турів набрала 31 очко і йде на четвертій сходинці, маючи дві гри в запасі.

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