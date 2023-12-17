Донецкая команда продолжает подготовку к дуэли с представителем J1-лиги.

Уже в понедельник, 18 декабря, Шахтер в столице Японии сыграет товарищеский матч против местной Ависпа Фукуока.

Ависпа Фукуока – Шахтер: где смотреть благотворительный матч "горняков"

В рамках подготовки к поединку "горняки" в воскресенье провели тренировку в токийском Центральном парке Синдзюку, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Под присмотром Пушича и его ассистентов футболисты Шахтера занимались беговой работой, провели разминку и выполнили некоторые упражнения. Сессия длилась примерно 30 минут. Вечером "горняков" ждет предматчевая пресс-конференция.

Напомним, благотворительный поединок Ависпа Фукуока – Шахтер стартует в 12:00 по киевскому времени. Эта игра станет завершающей для дончан в 2023 году.

Шахтер устроил масштабную украинизацию Токио – "горняки" готовятся к благотворительному матчу с представителем J1-лиги