ФК Вележ Мостар в своем Instagram сообщил о 4 запланированных спаррингах, среди которых и игра с Шахтером. Отметим, что наставник донецкого клуба в период карьеры игрока выступал в составе Вележа.

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Матч с "горняками" должен состояться 3 февраля, но время начала пока неизвестно. Также боснийский клуб запланировал спарринги со словенской Мурой (20 января), датским Вайле (27 января) и армянским Алашкертом (28 января).

К слову, на турецких сборах Шахтер планирует провести шесть товарищеских поединков. Все матчи можно будет посмотреть на клубном YouTube-канале.

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