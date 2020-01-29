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Шахтар – Пролетер: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру довірився молоді

09:23 545 Читать на русском
Шахтар – Пролетер: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру довірився молоді
Шахтар – Пролетер: онлайн-трансляція матчу 29 січня 2020 / ФК Шахтар

Донецький Шахтар зіграє проти сербського Пролетера третій спаринг на зборах у Туреччині. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
0
0 : 1
1
Пролетер
09:45 29:01:2020
завершено
 

Матч Шахтар – Пролетер дивитись онлайн можна на офіційному сайті "гірників". Для цього потрібно зареєструватися. Гра стартує о 09:45 за київським часом. Цей спаринг стане третім для "гірників" на зборах у Белеку. Раніше команда Луїша Каштру мінімально обіграла Лех та зіграла унічию з Войводиною.

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До слова, минулого року "гірники" вже грали проти сербської команди. Матч в Австрії, який відбувся 8 липня 2019-го, завершився переконливою перемогою української команди з рахунком 3:0. Забивали Бутко, Патрік та Коваленко.

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