Перша поразка Шахтаря в Туреччині у відеоогляді матчу проти Пролетера

Україна — 14:40 777
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Динамо офіційно визначилося з усіма суперниками на другому тренувальному зборі
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Шахтар – Пролетер: перша поразка у 2020 році, непереконливі резервісти і проблеми перед БенфікоюУкраїна — 14:17 4339
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Фінансовий директор, таксист, викладач фізкультури: "атомні" Карпати-1979 – як склалися їхні долі?Овертайм — 13:00 1975
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Шахтар – Пролетер: онлайн-трансляція контрольного матчу – Каштру довірився молодіУкраїна — 09:23 681
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