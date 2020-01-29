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ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ПРОЛЕТЕР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ

Перша поразка Шахтаря в Туреччині у відеоогляді матчу проти Пролетера

13:12 445 Читать на русском
Перша поразка Шахтаря в Туреччині у відеоогляді матчу проти Пролетера
Шахтар – Пролетер – 0:1 – відео гола та огляд матчу 29 січня 2020

Шахтар поступився Пролетеру в контрольному поєдинку. Дивіться відео гола та огляд матчу на Футбол 24.

Товариські матчі
Шахтар
0
0 : 1
1
Пролетер
09:45 29:01:2020
завершено
 

Товариський матч

Шахтар – Пролетер – 0:1

Гол: Радіновіч, 50

Луїш Каштру вирішив зіграти експериментальним складом, що позначилося на результаті. Єдиний гол у звітній зустрічі забив хавбек Пролетера Углеша Радіновіч, який відзначився на початку другого тайму.

Шахтар несподівано програв Пролетеру – перша невдача "гірників" на турецьких зборах

Ця поразка стала для "гірників" першою в Туреччині. Останній спаринг на першому зборі Шахтар проведе вже завтра, 30 січня. Суперником стане чеський Словацко.

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